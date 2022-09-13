Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan’ı tuttu, kaldırdı, yere vurdu!

İNANILMAZ HAMLE! 5 TAM PUAN ALDI

Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Dünya Güreş Şampiyonası 63 kilo bronz madalya maçında Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında 5 puanlık 'grand teknik' sergiledi.

Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında tek seferde alınabilecek en yüksek puanı alırken bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.