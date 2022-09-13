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Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan'ı tuttu, kaldırdı, yere vurdu!

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Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan’ı tuttu, kaldırdı, yere vurdu!

Belgrad'taki Dünya Güreş Şampiyonasında Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan ile karşılaştı. Mammadov tek hamlede alınabilecek en yüksek puanı alırken rakibini tuttu, kaldırdı ve ardından mindere çaktı. Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizi minerdeki rekabete de yansıdı. Belgrad'taki Dünya Güreş Şampiyonasında Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan ile karşılaştı.

İNANILMAZ HAMLE! 5 TAM PUAN ALDI

Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Dünya Güreş Şampiyonası 63 kilo bronz madalya maçında Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında 5 puanlık 'grand teknik' sergiledi.

Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında tek seferde alınabilecek en yüksek puanı alırken bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

O POZİSYON ÇOK KONUŞULDU

Taleh Mammadov (63 kg) Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonasında üçüncü oldu. Mammadov, Ermenistan'dan Grachim Poghosyan'ı 10:4'lük skorla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında 5 tam puan elde ettiği 'grand teknik hamlesi sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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