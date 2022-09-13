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Beşiktaş'ta Valerien Ismael şoku!

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Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Beşiktaş’ta Valerien Ismael şoku!

Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael, Başakşehir maçının 87. dakikasında hakeme tepki gösterdiği için sarı kart gördü. Fransız teknik direktör, karta alkışla karşılık verince Halil Umut Meler, ikinci sarıyı gösterip genç hocayı tribüne gönderdi. 2 hafta sonraki Fenerbahçe maçında Ismael’in olmama ihtimali var.

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