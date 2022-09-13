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Yabancı kuralı değişecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den net açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Yabancı kuralı değişecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den net açıklama

Türk futbolunda 8+3'lü yabancı kuralının kaldırılacağına yönelik iddialar gündeme otururken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, özel bir televizyon kanalına açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı. Büyükekşi, "Bu sezon yabancı kuralı değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

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