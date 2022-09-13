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Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? Bayern Barca maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? Bayern Barca maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sonucu şüphesiz en çok merak edilen Bayern Münih ile Barcelona karşılaşmasının detayları merak ediliyor. Peki, Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? Bayern Barca maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? Bayern Barca maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyor. Katıldıkları her sezonda ligin favorisi olarak gösterilen iki ekip grup aşamalarında karşı karşıya geliyor. Peki, Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? Bayern Barca maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

İki ekibin son 4 maçında Bayern Münih, Barcelona'ya geçit vermemiş maçlarının tamamını kazanmıştı. 2019-2020 sezonunda olan 8-2'lik Bayern Münih galibiyeti ise hafızalardaki yerini koruyor. Barcelona Bayern Münih'e karşı en son 2014-2015 sezonunda kazanabilmişti.

Maç öncesi Bayern Münih'te Sar ve Kingsley Coman dışında eksik oyuncu bulunmazken, Barcelona ise tam kadro sahada olacak.

BAYERN MÜNİH BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin mücadelesi Exxen Dijital Yayın Platformunda olacak. Karşılaşma 13 Eylül 2022 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Barça'da gözler eski Bayern Münih'li Lewandowski'nin üzerinde olacak. Allianz Arena'daki maçı hakem Danny Makkelie ve yardımcıları yönetecek.

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