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Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok: Toparlanmamız lazım

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Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Trabzonspor’un golcüsü Umut Bozok: Toparlanmamız lazım

Adana Demirspor'a son saniyelerde yediği golle mağlup olan Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok açıklamalarda bulundu. Bozok "3 gün içinde toparlanmamız lazım. Yorucu bir fikstür. Ancak 3 günde 1 maç yapmak beni çok mutlu ediyor. Daha zinde oluyorsunuz" dedi.

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