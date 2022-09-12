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Valerien Ismael kırmızı kart gördü

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Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Valerien Ismael kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçın son dakikalarında Valerien Ismael, itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Başakşehir, mücadeleyi 71. dakikada Bertrand Traore'nin attığı golle 1-0 kazanıp 3 puanı kanesine yazdırdı.

ART ARDA SARI KART GÖRDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael 88. dakikada art arda gördüğü iki sarı kart sonucu kırmızı kartla atıldı.

Uzatma anlarında Beşiktaşlı ve Başakşehirli futbolcular arasında gerginlik çıktı.

LİGDE İLK YENİLGİ

Ligde ilk yenilgisini alan Beşiktaş 13 puanda kalırken, 6. haftada da gol yemeyen Başakşehir puanını 13'e yükseltti.

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