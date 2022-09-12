12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Türkiye Lüksemburg maç biletleri satışta

Türkiye Lüksemburg maç biletleri satışta

SPOR
Giriş Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
Türkiye Lüksemburg maç biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA