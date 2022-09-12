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Sivasspor'a yeni transfer şoku!

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Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Sivasspor’a yeni transfer şoku!

Son dakika haberi...DG Sivasspor’da ayak bileğinde kırık olan Leke James’in 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sakatlıkla ilgili Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise, “Leke James 8 haftaya yakın oynayamaz. Bence devreyi de kapatabilir. Onun için biraz sıkıntılı zaman geçirebiliriz” demişti.

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