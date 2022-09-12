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Caner Osmanpaşa takımda istenmiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Caner Osmanpaşa takımda istenmiyor

Spor Toto Süper Lig’de henüz galibiyeti bulunmayan DG Sivasspor, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası kırmızı-beyazlı takımın taraftarı ile futbolcu Caner Osmanpaşa arasında gerginlik yaşandı.

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