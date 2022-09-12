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Fenerbahçe'de Bruma şaşkınlığı! Tek maç oynamadan servet kazanacak

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Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Fenerbahçe’de Bruma şaşkınlığı! Tek maç oynamadan servet kazanacak

Sezon başında gerçekleşen ilk transferlerden biri olan Bruma'ya lisans çıkarılmaması gündem olmuştu. Yıllık 1.4 milyon euro kazanan Portekizli oyuncunun bonservisi sözleşmesindeki şart nedeniyle sezon sonunda 4 milyon euroya alınacak. Bruma hamlesi Fenerbahçe tarihine bir garip transfer olarak geçti.

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