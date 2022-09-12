Adana'da nefes kesen maç! 3 puan son saniyede geldi!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip son saniyelerde bulduğu golle 3-2 kazanarak 3 puanı kaptı. Bu sonuçla Adana temsilcisi puanını 13'e yükseltti, Trabzonspor ise 10 puanda kaldı.
Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor evinde 3-2 kazandı. Galibiyeti getiren gol son saniyede geldi. Bu sonuçla Adana temsilcisi puanını 13'e yükseltti, Trabzonspor ise 10 puanda kaldı.
İŞTE 11'LER
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Rakitskyi, Samet, Rodrigues, Ndaiye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut, Gomez
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
10. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası yayından uzak mesafede kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues'in sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır uzanmasına rağmen top ağlarla buluştu: 1-0
19. dakikada aldığı pasla çalımlarla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalacağı anda savunma son anda araya girerek topu kaleciye kazandırdı.
21. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında Belhanda'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada ceza yayı civarında topu önünde bulan Bakasetas'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada Trezeguet, ceza sahası sağ çaprazda dar açıdan yerden şutunda kaleci Ertaç Özbir direğin yanında yatarak topa hakim oldu
34. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Belhanda'nın yerden sert şutunda top dışarı çıktı.
35. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu göğsünde kontrol etmeye çalışan Gomez ile rakip Rakitskyi mücadelesinde Gomez yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu filelere yolladı: 1-1
42. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahası içinde yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
50. dakikada geri pasta topu kontrol edemeyen kaleci Ertaç Özbir'in hatasını değerlendirip topa hakim olan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Ertaç Özbir yatarak topa hakim oldu.
51. dakikada geri pasla gelen topu uzaklaştırmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın şutunda Adana Demirsporlu futbolculardan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
53. dakikada Onyekuru'nun sol kanattan ceza sahası dışından yerden ortasında kaleci Uğurcan Çakır defanstan seken topa hakim oldu.
55. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen atakta ceza sahası girişinde Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin yatarak müdahale etmek isteyen kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 2-1
63. dakikada Larsen'in sağ kanattan ortasında kale sahası ön çizgisinde yükselen Trezeguet'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
65. dakikada Belhanda'nın pas atarak kullandığı serbest vuruşta topu alan Gökhan İnler'in sert vuruşunda defanstan seken top üst direğe çarparak kornere çıktı.
69. dakikada Gökhan İnler'in orta saha civarından derinlemesine pasında topla buluşan Onyekuru'nun sol kanattan ceza sahasına girdiği anda vuruşunda kaleciyi geçen top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı.
77. dakikada Svensson'un ceza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede top kornere attı.
84. dakikada Trabzonspor yeniden beraberliği yakaladı. Naci Ünüvar'ın pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahası ön çizgisinde vuruşunda top kalenin sağında ağlarla buluştu: 2-2
90. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Fredrik Gulbrandsen'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
90+2. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına ortasında kale sahasında Bjarnason'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa hakim oldu.
90+4. dakikada Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Svensson'un sağ kanattan ortasında Samet Akaydın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2
Adana Demirspor kendi sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçı 3-2 kazandı.
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