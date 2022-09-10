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Tahkim Kurulu'ndan Josef De Souza kararı! Başakşehir maçında yok

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Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Tahkim Kurulu’ndan Josef De Souza kararı! Başakşehir maçında yok

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı sonrası Josef de Souza'nın yediği kırmızı kart cezasına yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. Böylece tecrübeli oyuncu pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçında görev yapamayacak.

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