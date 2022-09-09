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Alanyaspor evinde galip! Alanyaspor 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Alanyaspor evinde galip! Alanyaspor 2-1 Ankaragücü MAÇ SONUCU-ÖZET

por Toto Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Akdeniz ekibinin sahasında oynanan mücadele 2-1'lik skorla ev sahibi takımın lehine tamamlandı. İşte maçın detayları...

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