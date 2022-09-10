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Fransa Türkiye maç sonucu: 87-86

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Giriş Tarihi: 10.09.2022
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Fransa Türkiye maç sonucu: 87-86

Son dakika haberi...A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatmada 87-86 yenilerek elendi.

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