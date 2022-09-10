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Fenerbahçe'de yeni transferin lisansı çıkarılmadı: Süper Lig maçlarında görev alamayacak

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Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Fenerbahçe’de yeni transferin lisansı çıkarılmadı: Süper Lig maçlarında görev alamayacak

Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Bruma'nın da aralarında yer aldığı 3 yabancı futbolcunun lisansını çıkarmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmemiştirler. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır." denildi.

Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma ile birlikte Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın isimleri TFF'nin tescil listesine dahil edilmedi. Bu oyuncuların lisansı çıkarılmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmemiştirler. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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