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Galatasaray'ın yeni transferleri sahaya indi!

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Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Galatasaray’ın yeni transferleri sahaya indi!

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak olan Galatasaray'da yeni transferler Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica, ilk antrenmanlarına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sakatlık önleyici çalışmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmanda sarı-kırmızılı kulübün transferin son gününde kadrosuna kattığı Arjantinli Mauro Icardi, Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir, İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata, Danimarkalı stoper Mathias Ross ve Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, ilk kez takımla çalışmaya katıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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