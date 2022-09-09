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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Ergin Ataman'dan Shane Larkin açıklaması! 12 Dev Adam'da sakatlık sıkıntısı

Son dakika: Ergin Ataman'dan Shane Larkin açıklaması! 12 Dev Adam'da sakatlık sıkıntısı

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Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Son dakika: Ergin Ataman’dan Shane Larkin açıklaması! 12 Dev Adam’da sakatlık sıkıntısı

Son dakika haberleri... A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin'in Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyeceğini açıkladı.

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