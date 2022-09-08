Şampiyonlar Ligi sürprizlerle başladı: Son finalisti sahadan sildiler

LEWANDOWSKİ HAT-TRICK YAPTI

Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise Barcelona, Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup etti. Katalan devine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kessie 45+3, 34 ve 67. dakikada Lewandowski ile 71. dakikada Ferran Torres kaydetti. Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, 3 farklı takım ile Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.