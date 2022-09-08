Şampiyonlar Ligi sürprizlerle başladı: Son finalisti sahadan sildiler
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası, bu gece oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Geçtiğimiz yılın finalisti Liverpool, Napoli deplasmanında büyük bir hüsrana uğradı. Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise Barcelona, Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup etti. Avrupa'da sezonun transferi olarak nitelendirilen Robert Lewandowski, yeni takımıyla ilk Devler Ligi maçında 3 gol atarak tarihe geçti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı.
Gecenin öne çıkan mücadelesinde Almanya temsilcisi Bayern Münih, C Grubu mücadelesinde İtalyan ekibi Inter'i 2-0 mağlup etti. Bayern Münih'in gollerini 25. dakikada Leroy Sane ve 66. dakikada Danilo D'Ambrosio (kendi kalesine) attı.
LIVERPOOL'U SAHADAN SİLDİLER
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Zielinski, 31. dakikada Anguissa, 44. dakikada Simeone ve 47. dakikada Zielinski kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 49. dakikada Diaz'dan geldi. Bu galibiyetle Napoli, Devler Ligi'nde sezona görkemli bir galibiyetle başladı.
Napoli forması giyen Victor Osimhen, 18. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
LEWANDOWSKİ HAT-TRICK YAPTI
Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise Barcelona, Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup etti. Katalan devine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kessie 45+3, 34 ve 67. dakikada Lewandowski ile 71. dakikada Ferran Torres kaydetti. Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, 3 farklı takım ile Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.
Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde üç farklı kulüpte "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu. 34 yaşındaki Polonyalı futbolcu daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla aynı başarıyı göstermişti.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Ajax (Hollanda)-Rangers (İskoçya): 4-0
Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 4-1
B Grubu:
Atletico Madrid (İspanya)-Porto (Portekiz): 2-1
Club Brugge (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0
C Grubu:
Barcelona (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-1
Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya): 0-2
D Grubu:
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 0-3
Tottenham (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-0
E Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere): 1-0
Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 1-1
F Grubu:
Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-4
Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya): 0-3
G Grubu:
Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0
Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-4
H Grubu:
Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya): 2-1
Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail): 2-0
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