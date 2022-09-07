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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaşmaya varıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor’la anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Futbolcu bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.

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