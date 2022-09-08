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Rachid Ghezzal'den Beşiktaş'a güzel haber

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Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Rachid Ghezzal’den Beşiktaş’a güzel haber

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-Beyazlı ekipte bir süredir sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal ise salonda çalışmalarına başladı.

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