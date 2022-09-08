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Haris Seferovic hakkında flaş iddia!

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Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Haris Seferovic hakkında flaş iddia!

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Süper Lig'de şampiyon olmak için transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiren Galatasaray'da yeni transfer Haris Seferovic hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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