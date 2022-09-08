Ferencvaros - Trabzonspor CANLI ANLATIM | Ferencvaros - Trabzonspor maçı saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi Grup Aşaması ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor, Macar temsilcisi Ferencvaros'a konuk oluyor. Saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesinde iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...
UEFA Şampiyonlar Lig Play-Off Turu'nda Danimarka'nın FC Kopenhag takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden olan Trabzonspor, gruplarda ilk maçına deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros karşısında çıkacak.
AVRUPA'DA 142'NCİ RANDEVU
Trabzonspor, Avrupa'da geride kalan 141 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.
Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası-UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.
88. MAÇINA ÇIKACAK
Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 88. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 87 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 32 maçta ise yenildi. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 116 kez havalandıran bordo-mavililer, kalesinde 119 gol gördü.
DEVLERE KARŞI ZAFERLER
Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. 1983-1984 sezonunda mağlup ettiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.
EN FARKLI GALİBİYETİ ARNAVUTLUK TAKIMI KARŞISINDA ALDI
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 140 maçtaki en farklı galibiyetini almıştı.
Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında aldı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.
MUHTEMEL 11'LER
FERENCVAROS: Bogdan, Wingo, Knoester, Kovacevic, Civic, Nguen, Laidouni, Esiti, Traore, Auzqui, Mmaee.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.
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