07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Yusuf Demir Galatasaray'da! Cimbom 18 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Yusuf Demir Galatasaray'da! Cimbom 18 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna kattı

SPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
ABONE OL
Yusuf Demir Galatasaray’da! Cimbom 18 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna kattı

GalatasarayAvusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA