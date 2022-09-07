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Süper Lig'de 6. hafta heyecanı! İşte karşılaşmaların hakemleri

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Süper Lig’de 6. hafta heyecanı! İşte karşılaşmaların hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Beşiktaş ve Başakşehir arasında oynanacak maçın hakemi Halil Umut Meler oldu.

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