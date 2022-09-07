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Milot Rashica Galatasaray'da! Sarı kırmızılılar transfere doymuyor! Genç oyuncu İstanbul'a geliyor

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Milot Rashica Galatasaray’da! Sarı kırmızılılar transfere doymuyor! Genç oyuncu İstanbul’a geliyor

Transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan Galatasaray, sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, İngiltere Championship ekibi Norwich'ten Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rsshica'yı kiraladı. Yıldız oyuncu perşembe sabah saatlerinde İstanbul'a gelecek.

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