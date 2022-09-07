Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? Transfer sezonu bugün mü, yarın mı bitiyor? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz transfer sezonunun ne zaman biteceği Eylül ayı ile birlikte gündemde yer almaya başladı. Peki, Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? Transfer sezonu bugün mü, yarın mı bitiyor? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? Transfer sezonu bugün mü, yarın mı bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Transfer sezonu sürecinde tuttukları takımların kadrolarına kattıkları oyuncuları yakından takip eden futbolseverler, sürecin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? Transfer sezonu bugün mü, yarın mı bitiyor? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
TÜRKİYE'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Transfer sezonunda hareketlilik devam ediyor. Türkiye'de transfer dönemi 17 Haziran 2022'de başladı. 8 Eylül 2022 tarihinde bitecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kış transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde bitecek.
YILIN TRANSFER BOMBASI!
Son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler, adı Galatasay'la da anılan yıldız ismi renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerde aylardır beklenen forvet transferi, Michy Batshuayi'nin imzasıyla tamamlandı.
Maç sonu basın toplantısında soruları yanıtlayan Jorge Jesus, ocak ayına kadar başka takviye yapmayacaklarını söyledi. Başkan Ali Koç ise, "21 yaş altı bir oyuncu alabiliriz. Türk oyuncu da olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
Çağlar Söyüncü'nün Leicester'da forma bulamaması ve ayrılık ihtimali belirmesi, Fenerbahçeli taraftarları harekete geçirdi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Milli savunmacı için sosyal medyada kampanya başlattı.
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