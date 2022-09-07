Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? Transfer sezonu bugün mü, yarın mı bitiyor? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

YILIN TRANSFER BOMBASI!

Son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler, adı Galatasay'la da anılan yıldız ismi renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerde aylardır beklenen forvet transferi, Michy Batshuayi'nin imzasıyla tamamlandı.

Maç sonu basın toplantısında soruları yanıtlayan Jorge Jesus, ocak ayına kadar başka takviye yapmayacaklarını söyledi. Başkan Ali Koç ise, "21 yaş altı bir oyuncu alabiliriz. Türk oyuncu da olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Çağlar Söyüncü'nün Leicester'da forma bulamaması ve ayrılık ihtimali belirmesi, Fenerbahçeli taraftarları harekete geçirdi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Milli savunmacı için sosyal medyada kampanya başlattı.