Galatasaray’dan Mathias Ross sürprizi! İstanbul’a geliyor

GALATASARAY'DAN MATHIAS ROSS SÜRPRİZİ

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Mathias Ross ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı. 21 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar genç futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Bu sezon Danimarka Ligi'nde Aalborg ile 8 karşılaşmada süre alan Mathias Ross 1 gol atma başarısı gösterdi.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ MATHİAS ROSS KİMDİR?

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mathias Ross, 15 Ocak 2001 tarihinde Danimarka'nın Aalborg şehrinde doğdu. Yine bu şehrin takımında forma giyen Ross, 2018 yılında A Takım'a yükseldi. Sağ ayağını kullanan 21 yaşındaki oyuncu, Danimarka U17, U19, U20 ve U21 takımlarında da forma giydi.

Süleyman YILDIRMAZ / Ahaber.com.tr