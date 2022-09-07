Galatasaray'dan Mathias Ross sürprizi! İstanbul'a geliyor
Ülkemizde transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala Galatasaray'da sıcak dakikalar yaşanıyor. Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi açıklamaya hazırlanan sarı kırmızılılar sürpriz bir transfere imza attı. Ahaber.com.tr editörü Süleyman Yıldırmaz'ın haberi...
Geçtiğimiz sezonu ligi 13. sırada tamamlayan Galatasaray bu sezon flaş transferlere imza atıyor. Sarı kırmızılılar Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala yıldız isimleri İstanbul'a indirmeye çalışıyor.
Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, PSG'den Arjantinli golcü Mauro Icardi ile de anlaşma sağladı.
GALATASARAY'DAN MATHIAS ROSS SÜRPRİZİ
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Mathias Ross ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı. 21 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar genç futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.
Bu sezon Danimarka Ligi'nde Aalborg ile 8 karşılaşmada süre alan Mathias Ross 1 gol atma başarısı gösterdi.
GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ MATHİAS ROSS KİMDİR?
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mathias Ross, 15 Ocak 2001 tarihinde Danimarka'nın Aalborg şehrinde doğdu. Yine bu şehrin takımında forma giyen Ross, 2018 yılında A Takım'a yükseldi. Sağ ayağını kullanan 21 yaşındaki oyuncu, Danimarka U17, U19, U20 ve U21 takımlarında da forma giydi.
Süleyman YILDIRMAZ / Ahaber.com.tr
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