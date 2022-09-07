Galatasaray ve Fenerbahçe’den önemli başarı! İlk 5’e girdiler

Forma sponsorluğunun yanı sıra kulüpler, stadyumlarının ismi hakkını büyük şirketlere vererek gelir elde ediyor. Her sezon öncesi stat isim hakkı sponsorlukları ve spor kulüplerinin gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları yeni spor yasasına göre denk bütçe tahsis edilmesi ve gelir-gider dengesinin oluşması için baş aktör rolünde. KPMG Türkiye olarak biz de spor anonim şirketlerinin yeni spor kanunu kapsamında yerine getirmeleri gereken mali yükümlülükleri konusunda birçok platformda bilgilendirmeler yapıyoruz. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin mali disiplinlerinin nasıl olması gerektiği ve yapılacak olan mali denetimin kapsamını aktarıyoruz" dedi.

Yargıç, Türkiye'deki mevcut vergi uygulamaları ve kurumlar vergisi kanunu uyarınca Türkiye Süper Futbol Ligi'nin profesyonel spor dalı olarak belirlendiğini ifade ederek, "Bunun dışındaki tüm branşlar amatör spor dalı olarak kabul ediliyor. Buna göre sponsorluk harcamalarının bu amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalı olan futbol için ise yüzde 50'si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebiliyor" diye konuştu.