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Dele Alli Beşiktaş'ta yeniden doğacak!

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Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Dele Alli Beşiktaş’ta yeniden doğacak!

Tottenham'ın yıldız stoperi Eric Dier, Beşiktaş'a transfer olan eski takım arkadaşı Dele Alli hakkında konuştu. Dier, "Onunla ilk maçından sonra konuştum. Bence yeni bir yerde, yeni bir meydan okumaya sahip olmaktan çok mutlu" ifadelerini kullandı.

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