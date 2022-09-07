Beşiktaş’ın yeni transferi Nathan Redmond bugün geliyor

Beşiktaş bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Nathan Redmond transferinde mutlu sona ulaştı.



Teknik direktör Valerien Ismael'in transferini özellikle istediği yıldız futbolcu ve kulübü Southampton ile her konuda anlaşmaya varıldı.

Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncuyu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.