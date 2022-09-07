Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! Uçağın iniş saati belli oldu
Galatasaray, son viraja girerken transferde vites yükseltti. Uzun süredir gündemde olan Icardi transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği yıldız oyuncu için Sarı-Kırmızılı yönetim mutlu sona ulaşırken, Arjantinli oyuncunun İstanbul'a geliş saati belli oldu
Yeni sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Okan Buruk yönetiminde 2022/23 sezonuna hazırlanan ve birçok takviye yapan sarı - kırmızılılarda gol yollarında yaşanan problem dikkat çekmişti. Bu durumun üzerine transfer temaslarını sıklaştıran Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Icardi olmuştu.
MUTLU SON!
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, forvet transferi yapacaklarını açıklamıştı. Teknik direktör Okan Buruk ise en az 3 ismi daha kadroya katmak istediklerini duyurmuştu. Yaşanan tüm bu gelişmelerin arından Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!
Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş saati de belli oldu. 29 yaşındaki oyuncunun 23.45 sularında İstanbul'a gelmesi beklenirken, gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından kendisini Sarı-Kırmızılı kulübe bağlayan resmi imzayı atacak.
SÖZLEŞME DETAYLARI...
Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldızı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 1.81 boyundaki golcü futbolcu için son anda Fenerbahçe de devreye girmiş ancak Icardi'nin tercihi Galatasaray olmuştu.
EŞİ PAYLAŞMIŞTI!
Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sinyali vermişti. Nara, Instagram hesaplarından aslanlı paylaşımlarda bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjan listesi - Ek yerleştirme tercih robotu: YKS ek tercih ne zaman?
- YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? Ziraat, Halkbank...
- YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? EK TERCİH TABAN PUANLARI: İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...
- 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? ÖSYM kılavuzu...
- Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru ekranı...
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı?
- Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? İl il bakım maaşı yatanlar listesi...
- AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?
- KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı?
- %22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?