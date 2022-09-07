Galatasaray Mauro Icardi’ye kavuşuyor! Uçağın iniş saati belli oldu

Yeni sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Okan Buruk yönetiminde 2022/23 sezonuna hazırlanan ve birçok takviye yapan sarı - kırmızılılarda gol yollarında yaşanan problem dikkat çekmişti. Bu durumun üzerine transfer temaslarını sıklaştıran Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Icardi olmuştu.