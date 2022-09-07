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Futbolda şike davasına bakan FETÖ'cü hakim ve savcılar hesap verecek

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Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Futbolda şike davasına bakan FETÖ’cü hakim ve savcılar hesap verecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle hakkında son soruşturmanın açılmasına kararı verilen 38 eski savcı ve hakimin, Yargıtay 11. Ceza Dairesinde yargılanmasına 26 Ekim'de başlanacak.

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