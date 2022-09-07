Galatasaray'dan son günde 3 bomba birden! Adama Traore Antony Martial James Rodriguez...
Transferin son gününe yaklaşılırken Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar gündeminde 3 dünya yıldızı James Rodriguez, Adama Traoure, ve Antony Martial yer alıyor. Sarı kırmızılıların üç ismi de kiralaması gündemde. İşte detaylar...
Süper Lig'e iyi başlayamayan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında aldığı 3 puan ile nefes aldı. Sarı-kırmızılı ekip yüzünü tekrar transfere çevirdi. 8 Eylül'de bitecek olan transfer döneminde son takviyelerini yapmak isteyen Cimbom, harekata başladı.
Manchester United'ın Fransız golcüsü Anthony Martial ile ilgilenen Galatasaray transferi noktalamak istiyor. Gol yollarındaki eksikliği kapatmak isteyen Aslan, Martial'e imza attırmak istiyor.
Harekatın ikinci ismi Adama Traore. Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da geçiren İspanyol oyuncu, Wolverhapmton'da forma giyiyor.
Aslan'ın rotasındaki üçüncü isim ise James Rodriguez. Kolombiya Milli Takımı ile gösterdiği başarı sonrası Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu bekleneni veremedi. Rodriguez'in Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı biliniyor.
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