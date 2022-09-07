07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'dan son günde 3 bomba birden! Adama Traore Antony Martial James Rodriguez...

Galatasaray'dan son günde 3 bomba birden! Adama Traore Antony Martial James Rodriguez...

SPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
ABONE OL
Galatasaray’dan son günde 3 bomba birden! Adama Traore Antony Martial James Rodriguez...

Transferin son gününe yaklaşılırken Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar gündeminde 3 dünya yıldızı James Rodriguez, Adama Traoure, ve Antony Martial yer alıyor. Sarı kırmızılıların üç ismi de kiralaması gündemde. İşte detaylar...

Süper Lig'e iyi başlayamayan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında aldığı 3 puan ile nefes aldı. Sarı-kırmızılı ekip yüzünü tekrar transfere çevirdi. 8 Eylül'de bitecek olan transfer döneminde son takviyelerini yapmak isteyen Cimbom, harekata başladı.

Manchester United'ın Fransız golcüsü Anthony Martial ile ilgilenen Galatasaray transferi noktalamak istiyor. Gol yollarındaki eksikliği kapatmak isteyen Aslan, Martial'e imza attırmak istiyor.

Harekatın ikinci ismi Adama Traore. Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da geçiren İspanyol oyuncu, Wolverhapmton'da forma giyiyor.

Aslan'ın rotasındaki üçüncü isim ise James Rodriguez. Kolombiya Milli Takımı ile gösterdiği başarı sonrası Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu bekleneni veremedi. Rodriguez'in Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

Anthony Martial'in bonservis bedeli 16 milyon euro seviyelerinde. Adama Traore'nin fiyatı ise 20 milyon euro olarak biliniyor. James Rodriguez'in bonservis bedeli 13 milyon euro.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA