06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Icardi transferini bitirdi! Icardi İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihi...

Galatasaray Icardi transferini bitirdi! Icardi İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihi...

SPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
ABONE OL
Galatasaray Icardi transferini bitirdi! Icardi İstanbul’a geliyor! İşte geliş tarihi...

Galatasaray'ın uzun süredir tranferi için çabaladığı PSG'nin yıldız oyuncusu Mauro Icardi transferi sonuçlandı. Galatasaray, Icardi'yi 1 seneliğine kiralarken, Icardi'nin yarın akşam İstanbul'a geleceği de belirtildi. Icardi transferi bitti mi? Icardi ne zaman geliyor? İşte detaylar...

Galatasaray, bir süredir transferi için uğraş verdiği Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu yarın akşam İstanbul'a gelecek.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANACAK

Fanatik'in haberine göre PSG ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan Sarı Kırmızılılar'ın, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.

13 MİLYON EURO BONSERVİS

Barcelona alt yapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü 2013 yılında Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılğında transfer oldu.

2 KEZ GOL KRALI OLDU

Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu. Icardi bu performansının ardından 50 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer oldu.

ARJANTİN MİLLİ TAKIMI

Arjantin Milli Takım formasını 8 kez giyen Icardi 1 gol atma başarısı gösterdi. Golcü futbolcunun PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA