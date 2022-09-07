Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Cimbom bombaları tek tek patlatıyor! İşte yıllık ücreti...
Galatasaray'ın transferin bitimine bir gün kala Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna kattığı iddia edildi. Mata sarı kırmızılılardan senelik 1.8 milyon euro kazanacak.
Mauro Icardi'yi, KAP'a bildiren, Yusuf Demir'i açıklamaya hazırlanan, Matthias Rose Jensen ile Milot Rashica transferlerini de duyurmak için son görüşmeleri yapan Sarı-Kırmızılılar bir bomba daha patlatıyor.
Cimbom son olarak Manchester United forması giyen İspanyol yıldız Juan Mata ile her konuda anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1.8 milyon Euro karşılığındaki teklife 'evet' dediği kaydedildi.
Kariyerinde Valencia, Chelsea ve Manchester United formaları giyen Mata için toplam 71.43 milyon Euro bonservis ödendi.
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