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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

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Giriş Tarihi: 06.09.2022
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UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya'nın Villarreal ile Polonya'nın Lech Poznan takımları arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

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