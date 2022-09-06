Transfer sezonu ne zaman bitiyor, kapanıyor? 2022-2023 sezonu transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
SPOR ahaber.com.tr
Transfer sezonu ne zaman bitiyor, kapanıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Transfer sezonu için geri sayım başladı. Saatler kala taraftarlar takımları için gerçekleşecek son transferleri değerlendiriyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor, kapanıyor? 2022-2023 sezonu transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
Transfer sezonu ne zaman bitiyor, kapanıyor? 2022-2023 sezonu transfer sezonu ayın kaçında bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sayılı saatlerin kaldığı dönem futbolcuların sözleşme tarihleri açısından oldukça önemli. Transfer sezonunun biteceği tarih TFF takvimi ile paylaşıldı. İşte, Transfer sezonu ne zaman bitiyor, kapanıyor? 2022-2023 sezonu transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
TÜRKİYE'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Transfer sezonunda hareketlilik devam ediyor. Türkiye'de transfer dönemi 17 Haziran 2022'de başladı. 8 Eylül 2022 tarihinde bitecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kış transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde bitecek.
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