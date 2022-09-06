Transfer sezonu ne zaman bitiyor, kapanıyor? 2022-2023 sezonu transfer sezonu ayın kaçında bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sayılı saatlerin kaldığı dönem futbolcuların sözleşme tarihleri açısından oldukça önemli. Transfer sezonunun biteceği tarih TFF takvimi ile paylaşıldı. İşte, Transfer sezonu ne zaman bitiyor, kapanıyor? 2022-2023 sezonu transfer sezonu ayın kaçında bitecek?