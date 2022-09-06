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Son dakika: A Milli Basketbol Takımı Belçika'yı da yendi! 12 Dev Adam şov yaptı

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Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Son dakika: A Milli Basketbol Takımı Belçika’yı da yendi! 12 Dev Adam şov yaptı

Son dakika haberleri... A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-63 yenerek, üçüncü galibiyetini elde etti. 12 Dev Adam grubundaki son maçında yarın TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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