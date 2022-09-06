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Son dakika! Beşiktaş Tayfur Bingöl ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Son dakika! Beşiktaş Tayfur Bingöl ile anlaştı

2022-2023 sezonu için transferde son hamlelerini yapan Beşiktaş, Galatasaray'ın reddetttiği Tayfur Bingöl ile anlaşmaya vardı. Kara Kartal'ın bu transferi yarın bitirmesi bekleniyor.

Transferin son günlerini oldukça hareketli geçiren Beşiktaş bu kez iki yerli futbolcuyu renklerine bağlamak üzere.

Siyah beyazlılar uzun süredir uğraştığı Tayfur Bingöl transferi için Corendon Alanyaspor ile kiralık konusunda anlaşma aşamasına geldi.

Bu transferin yarın gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Beşiktaş ayrıca son bir atak yaparak Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç için de harekete geçti.

Beşiktaş yönetimi Adana Demirspor'un istediği bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.

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