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Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek

SPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele edecek olan Trabzonspor, Ferencvaros deplasmanında galibiyet için sahaya çıkacak. Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

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