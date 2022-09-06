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Jean Evrard Kouassi Fatih Karagümrük ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Jean Evrard Kouassi Fatih Karagümrük ile anlaştı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Jean Evrard Kouassi, bordo-mavili ekipte bekleneni veremedi. Trabzonspor'un kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

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