Beşiktaş'a Premier Lig'den yeni transfer: Nathan Redmond kiralandı
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'u sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş Redmond'un performansından memnun kalması halinde oyuncuyla sözleşme uzatacak.
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ! Bu sezon transferlerin büyük çoğunluğunu Premier Lig'den yapan Beşiktaş, son transferini de yine aynı ligden yapıyor.
Siyah-beyazlılar, Southampton'ın 28 yaşındaki sol açığı Nathan Redmond ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi olan Southampton yönetimi ile de anlaşan Beşiktaş, Göztepe'ye iki futbolcuyu kiralık olarak verecek.
Bu futbolcuların Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş olacağı öğrenildi.
Redmond'u yarın İstanbul'a getirmek için uğraş veren siyah-beyazlılar, sağlık kontrolünün ardından oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş Redmond'un performansından memnun kalması halinde oyuncuyla sözleşme uzatacak.
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