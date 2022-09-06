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Josef De Souza neden kırmızı kart gördü? Başkan Ahmet Nur Çebi açıkladı

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Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Josef De Souza neden kırmızı kart gördü? Başkan Ahmet Nur Çebi açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü maçının ardından çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi, kırmızı kart gören Josef de Souza için, ' Josef de Souza gibi yılların kaliteli futbolcusuna, VAR baskısıyla kırmızı kart gösterildi' ifadesini kullandı.

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