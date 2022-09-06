Son dakika: ZTK'da eleme ve final maçlarının tarihi belli oldu

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maç tarihini açıkladı. Planlamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele 13, 14 ve 15 Eylül'de oynanacak 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. İşte

Giriş: 06.09.2022 17:37 Güncelleme: 06.09.2022 18:10

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonunda oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada final karşılaşmasının 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

Kupada bu sezon belirlenen maç tarihleri şöyle:

1. eleme turu: 13-14-15 Eylül

2. eleme turu: 27-28-29 Eylül

3. eleme turu: 18-19-20 Ekim

4. eleme turu: 8-9-10 Kasım

5. eleme turu: 20-21-22 Aralık

Son 16 turu: 17-18-19 Ocak 2023

Çeyrek final: 28 Şubat/1-2 Mart 2023

Yarı final 1. maçlar: 4-5 veya 6 Nisan 2023

Yarı final 2. maçlar: 25-26 veya 27 Nisan 2023

Final: 1 Haziran 2023

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

EN SON HABERLER

Son dakika: ZTK'da eleme ve final maçlarının tarihi belli oldu
Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeler belli oldu
Trabzonspor ve Sivasspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının tarihi ile yeri belli oldu
60. Türkiye Kupası'nı Sivasspor'un! Yenilmeden kazandılar
Ziraat Türkiye Kupası final maçı | İşte kıran kırana geçen Kayserispor Sivasspor karşılaşması
BİZE ULAŞIN