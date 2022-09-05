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Trabzonspor vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Trabzonspor vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı

Trabzonspor Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 24 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynanan karşılaşmayı izlemek üzere Trabzon'a gelirken trafik kazası geçiren bir taraftarının hayatını kaybettiğini duyurarak, başsağlığı mesajı yayımladı.

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