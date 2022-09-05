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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

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Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Lemos, Bruma, Burak Kapacak, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp Serdar Dursun ve Novak, Sarı Lacivertliler'in Avrupa Ligi kadro listesine dahil edilmedi.

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