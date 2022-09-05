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Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi

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Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Siyah-beyazlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adliyeye sevk edildi. Saldırgan götürüldüğü adliyede serbest bırakıldı.

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