05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor derbi tarihleri ne zaman?

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor derbi tarihleri ne zaman?

SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
ABONE OL
Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor derbi tarihleri ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 6-14. hafta müsabaka programı açıkladı. Buna göre, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA