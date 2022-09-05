05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kaan Ayhan Galatasaray'da! Sarı kırmızılılar milli stoper için Sassuolo ile anlaşma sağladı! İşte bonservisi...

Kaan Ayhan Galatasaray'da! Sarı kırmızılılar milli stoper için Sassuolo ile anlaşma sağladı! İşte bonservisi...

SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
ABONE OL
Kaan Ayhan Galatasaray’da! Sarı kırmızılılar milli stoper için Sassuolo ile anlaşma sağladı! İşte bonservisi...

Yerli kuralı nedeniyle sorun yaşayan ve stoper bölgesine yerli bir transfer düşünen Galatasaray milli stoper Kaan Aygan'ın transferi için Sassuolo ile anlaşma sağladı. sarı kırmızılılar genç oyuncu için 4 milyon euro bonservis ödeyecek. İşte detaylar...

Süper Lig'de 4 haftada 7 puan toplayan Galatasaray transferde girişimlerini hızlandırdı. Marcao'nun ayrılığı sonrası stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar milli futbolcu Kaan Ayhan ile mutlu sona ulaştı.

CİMBOM'DA ÜST ÜSTE AYRILIKLAR

Galatasaray'da kurmaylar Okan Buruk'un planları arasında yer almayan oyuncularla yollarını ayırdı. Süper Lig devinde sözleşmesi sona eren Bartuğ Elmaz, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Arda Turan'la vedalaşıldı. Sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk, Batuhan Şen, Eren Aydın, Süleyman Luş, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed kiralık olarak takımdan ayrıldı.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Süper Lig devinde transfer planlamasında yıldız isimlere ağırlık verildi. Dries Mertens, Haris Seferovic, Leo Dubois, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira ile kadrosunu güçlendirdi. Süper Lig'de gösterdikleri performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'la derin bir kadro oluşturuldu. Öte yandan Süper Lig devi orta saha kurgusuna AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna dahil etti. Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de Mauro Icardi'nin bu sezon ayrılmasına karar verildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'in yer aldığı forvet hattına fırsat transferi yapmak için uzun süredir çalışmalarını hızlandırmıştı.

GALATASARAY DİRETTİ

İtalya Serie ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Kaan Ayhan için 6 milyon Euro istendi. Fakat Cim Bom, 4 milyon Euro'nun üzerine çıkmadı. Aslan'ın inadı sonrası 4 milyon euroda anlaşma sağlandı.

YILLIK 1.6 MİLYON EURO

Milli futbolcu Kaan Ayhan'a verilecek rakam da belli oldu. Buna göre 4 senelik anlaşmaya imza atacak Ayhan senelik 1.6 milyon euro kazanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA