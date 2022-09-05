Kaan Ayhan Galatasaray’da! Sarı kırmızılılar milli stoper için Sassuolo ile anlaşma sağladı! İşte bonservisi...

YILDIZLAR GEÇİDİ

Süper Lig devinde transfer planlamasında yıldız isimlere ağırlık verildi. Dries Mertens, Haris Seferovic, Leo Dubois, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira ile kadrosunu güçlendirdi. Süper Lig'de gösterdikleri performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'la derin bir kadro oluşturuldu. Öte yandan Süper Lig devi orta saha kurgusuna AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna dahil etti. Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de Mauro Icardi'nin bu sezon ayrılmasına karar verildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'in yer aldığı forvet hattına fırsat transferi yapmak için uzun süredir çalışmalarını hızlandırmıştı.