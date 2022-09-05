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Ediz Bahtiyaroğlu vefatının 10'uncu yılında unutulmadı

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Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Ediz Bahtiyaroğlu vefatının 10’uncu yılında unutulmadı

10 yıl önce kalp krizi sonucu vefat eden Ediz Bahtiyaroğlu, başta Eskişehirspor ve Fenerbahçe olmak üzere sosyal medyada çoğu kullanıcı tarafından anıldı.

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